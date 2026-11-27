Двох новонароджених левенят у поганому стані невідомі підкинули до ветеринарної клініки в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр порятунку диких тварин.

«Левенята-підкидьки. Такого в історії нашого Центру ще не було! До клініки привезли двох зовсім крихітних левенят. На вигляд їм лише кілька днів від народження. Малюки були в дуже поганому стані, мали сильний закреп. Чим і як їх годували раніше, хто саме привіз їх до клініки та за яких обставин, ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.

Центр співпрацює із засновницею ветеринарної клініки в Києві Інною Васильковською, до якої нерідко привозять і залишають тварин від імені Центру.

«Ми ніколи не відмовилися б прийняти тварин, які потребують порятунку. Але погодьтеся, було б добре хоча б заздалегідь повідомляти нам про нових підопічних. Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків, які потребують практично цілодобового догляду», – додав Центр.

Зазначається, що у клініці надали левам необхідну ветеринарну допомогу. Нині вони вже перебувають у закладі.

До слова, у контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park, що розташований у селі Паляниця поблизу Буковеля загинула косуля, яка, за твердженням зоозахисників, кілька днів перебувала у важкому стані без належної допомоги.