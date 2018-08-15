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    Біля столичного ринку сталася бійка зі стріляниною, є поранені

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    Біля столичного ринку сталася бійка зі стріляниною, є поранені

    Правоохоронці встановлюють обставини інциденту

    Біля одного з ринків у Києві сталася бійка, у ході якої її учасники стріляли з невідомої зброї. Про таке повідомили свідки до поліції, інформує столичний відділ комунікації.

    Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців о 10:40.

    Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв. Аби встановити обставини бійки, поліцейські проводять огляд, спілкуються із очевидцями та встановлюють наявність камер відеонагляду.

    Також у чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію із місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного - дотикове поранення в ліве стегно, в іншого – в ноги і живіт.

    За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом «Мерседес» і двома сріблястими автомобілями «БМВ» і «Тойота» на іноземній реєстрації. У Києві введено план «перехоплення», на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

    Як уточнює паблік dtp.kiev.ua, бійка сталася на Троєщині.

    Вирішується питання щодо відкриття за фактом події кримінального провадження.

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