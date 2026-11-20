У Києві відновили рух Подільським мостовим переходом. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує «Главком».

«Рух Подільським мостовим переходом відновлений», –йдеться в повідомленні.

За словами мера Віталія Кличка, рух у бік лівого берега зранку був закритий через пошкодження споруди внаслідок ударів балістикою. Також внаслідок атаки є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці наразі досліджують. Влучання було і по Південному мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.