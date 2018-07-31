Біля ТРЦ «Гулівер» сталася масштабна ДТП: одна автівка горіла (фото, відео)
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Після зіткнення Volkswagen Beetle загорівся
У вівторок, 31 липня, в Києві на вулиці Басейній зіткнулися Volkswagen Beetle, Hyundai і Toyota.
Аварія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередніми даними, Volkswagen Beetle їхав по Басейній в сторону ТРЦ «Гулівер» і не зупинився на червоне світло світлофора. Через це він зіткнувся з Hyundai і Toyota, які їхали по Басейній з боку бульвару Лесі Українки.
Після зіткнення Volkswagen Beetle загорівся. Однак водієві вдалося погасити полум'я ще до приїзду пожежників, які також прибули на місце аварії, але вже не гасили вогонь.
У ДТП постраждала пасажирка Hyundai. Її з підозрою на закриту черепно-мозкову травму госпіталізували.
На місці працюють співробітники поліції. Правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося.