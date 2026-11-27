Земельну комісію Київської міської ради очолив депутат від фракції «Удар» Олесь Маляревич замість фігуранта «Чистого міста» Михайла Терентьєва «Главком» зібрав усе, що наразі відомо про це призначення, причини кадрової ротації та політичний і військовий бекграунд нового керівника.

Під час учорашнього пленарного засідання столична міськрада затвердила проєкт рішення №08/231-857/ПР від 21 жовтня 2025 року «Про внесення змін до Переліку та персонального складу постійних комісій Київради IX скликання. Суб’єктом його подання виступив міський голова Києва Віталій Кличко. У сесійній залі за ухвалення цього документу проголосували 63 депутати.

Головна зміна стосується посади голови Постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Так, замість попереднього її очільника Михайла Терентьєва (фракція «Удар) керівником комісії став його колега по фракції та по цій же комісії Олесь Маляревич. Натомість Терентьєв став рядовим членом цієї комісії.

Олесь Маляревич у своєму першому виступі як голови земельно-містопланувальної комісії зазначив, що спочатку не хотів її очолювати, але потім передумав – мовляв, «все заради Києва».

«Я не був щасливим, коли мені запропонували цю посаду. Ми зараз на фронті, в бригаді «Ахіллес», і у нас дійсно інколи нема часу займатися такими питаннями. Ми приїжджаємо на сесії, бо це важливо. Але, ретельно обдумавши, ми прийняли рішення, що Київ не може жити без якісно працюючої земельної комісії. Бо вона наповнює бюджет. Я сподіваюсь, ми розблокуємо її роботу, і вона буде ефективною. Дякую за довіру», – резюмував Олесь Маляревич.

Також у дописі на Facebook депутат окреслив свої пріоритети на посаді: перезавантажити роботу комісії, впорядкувати питання, які накопичилися за півтора року, та забезпечити наповнення столичного бюджету для фінансування програм підтримки армії, стійкості міста й соціальних ініціатив. При цьому він зазначив, що продовжуватиме військову службу.

Контекст кадрової ротації

Заміна голови комісії відбулася після тривалої паузи в її роботі: більшість членів комісії з різних фракцій відмовлялися брати участь у засіданнях під головуванням Михайла Терентьєва. Після оприлюднення НАБУ матеріалів розслідування корупції в земельній сфері столиці (справа «Чисте місто») Терентьєв залишив фракцію «Удар». Згодом Київрада ухвалила рішення про позбавлення його депутатського мандата, однак політик оскаржив це в суді та залишається депутатом міськради.

За інформацією інтернет-медіа LB.ua, ініціатором призначення Олеся Маляревича виступив Віталій Кличко, а саме рішення підтримали фракції «Удар» та «Європейська солідарність». Секретарем цієї ж земельної комісії є депутат від «Слуги народу» Юрій Федоренко – безпосередній командир підрозділу «Ахіллес», у якому служить Маляревич.

Хто такий Маляревич

Олесь Маляревич народився 12 червня 1979 року. Має дві вищі освіти: у 2001 році закінчив кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого (спеціальність «організація фільмовиробництва»), а у 2014 році отримав ступінь магістра державного управління в Національній академії державного управління при президентові України.

Олесь Маляревич є чинним військовослужбовцем фото: Олесь Маляревич/Facebook

Наразі Маляревич є чинним військовослужбовцем. Він обіймає посаду заступника командира з питань логістичного забезпечення 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес».

Бізнес та політична кар’єра

У бізнесі Олесь Маляревич із 2001 року працював у сфері кінодистрибуції та реклами – у ТОВ «Сінергія» (представництво студії Warner Brothers в Україні) та мережі кінотеатрів «Лінія кіно». Із 2004 року очолює рекламну компанію ТОВ «Кіномедія», а з 2008 року є співвласником ТОВ «Джуніор», яке розвиває мережу магазинів дитячого взуття Antilopa та виробляє взуття під власним брендом Junior.

Політичну кар’єру розпочав у 2010 році, коли балотувався на посаду міського голови Боярки від партії «Сильна Україна», але не пройшов. Також був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата VIII скликання Дмитра Білоцерковця від БПП. У 2015 році Маляревича обрали депутатом Київради від БПП по 55-му округу Дніпровського району, де він став першим заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

У 2019 році депутат балотувався до Верховної Ради IX скликання від партії «Європейська солідарність» по мажоритарному округу №214 у Києві, проте до парламенту не потрапив. Задекларований бюджет його виборчої кампанії тоді становив 3,29 млн грн, із яких 330 тис. грн були власними коштами.

Громадська діяльність

Олесь Маляревич є засновником дитячого футбольного клубу Junior, громадської організації «Спортивний клуб «Юніор Русанівка» та головою благодійної організації «Благодійний фонд Маляревича». Крім того, він очолює піклувальну раду столичної школи №182 та входить до піклувальних рад школи №141 і гімназії №136. У 2013 році став лауреатом премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Як писав «Главком», 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради, повідомив, що голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Окрім того, фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.

Голова земельної комісії Михайло Терентьєв, якому було оголошено про підозру у справі «плівок Комарницького», написав заяву про вихід з фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді та звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр».

Під час засідання Київської міської ради 5 листопада депутати знову ініціювали відсторонення від посади голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв на засіданні погоджувальної ради 17 листопада звинуватив колишнього колегу по фракції «Удар» Дмитра Білоцерковця у створенні корупційної схеми, за якої погодження земельних питань нібито залежало від його особистої рецензії.