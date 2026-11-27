Пасажирів просять завчасно враховувати ці зміни під час планування поїздок

У суботу, 28 листопада, у столиці тимчасово зміниться робота наземного громадського транспорту, який курсує через вулицю Лаврську. Обмеження пов’язані з проведенням заходів загальнодержавного рівня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначимо, що 28 листопада в Україні вшановують День пам’яті жертв голодоморів, а основні меморіальні заходи традиційно відбуваються біля Національного музею Голодомору-геноциду на вулиці Лаврській.

Як курсуватиме транспорт

Із 06:00 до 09:00 (орієнтовно):

Автобуси №24 і №25, тролейбус №38 та маршрутне таксі №470 працюватимуть у звичному режимі, проте без зупинок для посадки та висадки пасажирів на вулиці Лаврській (на ділянці від площі Слави до вулиці Цитадельної).

Із 09:00 до 12:00 (орієнтовно): Рух транспорту організують за зміненими схемами:

Тролейбус №38 – курсуватиме від станції метро «Видубичі» до бульвару Лесі Українки (вулиці Новогоспітальної).

інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Автобус №24 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вулиці Михайла Грушевського за власним маршрутом, далі – вулицями Князів Острозьких, Михайла Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, а потім знову за власною схемою.

інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Автобус №25 – від залізничної станції «Київ-Волинський» до вулиці Князів Острозьких за власним маршрутом, далі – вулицями Михайла Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи, Князів Острозьких, після чого повернеться на звичний маршрут.

інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Маршрутне таксі №470 – від вулиці Ягідної до вулиці Князів Острозьких за власним маршрутом, далі – вулицями Михайла Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи, Князів Острозьких і далі за звичною схемою.

Орієнтовно після 12:00 громадський транспорт повернеться до звичайного графіка. Пасажирів просять завчасно враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, 28 листопада 2026 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Цього року минають 93-ті роковини Голодомору-геноциду. Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українців закликають долучитися до акції «Запали свічку».

До слова, у Верховній Раді з'явився законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років.