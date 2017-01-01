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    Бій не на життя: на Троєщині «кондуктори» билися з пасажирами

    Втихомирювати хуліганів приїхало чотири патрульних автомобілі
    У Києві на вулиці Драйзера, навпроти відділення поліції в тролейбус зайшли п'яні люди і представившись кондукторами, почали приставати до пасажирів, ті теж були не дуже тверезими. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Подія сталася, 5 грудня о 23:15. Почалась відчайдушна бійка, в ході якої кілька учасників
    • Сьогодні, 10:29
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    Бійка у столичному тролейбусі
    Бійка у столичному тролейбусі

    Втихомирювати хуліганів приїхало чотири патрульних автомобілі

    У Києві на вулиці Драйзера, навпроти відділення поліції в тролейбус зайшли п'яні люди і представившись кондукторами, почали приставати до пасажирів, ті теж були не дуже тверезими.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Подія сталася, 5 грудня о 23:15. Почалась відчайдушна бійка, в ході якої кілька учасників отримали тілесні ушкодження. У одного з них закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розірваний палець», - йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що половина салону тролейбуса була забризкана кров'ю учасників конфлікту.

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