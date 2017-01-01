Блогер: Кличко знайшов підхід до депутатів - бюджет Києва взяли рекордним числом голосів

Три роки тому доходи бюджету міста становили 27 мільярдів гривень, в 2018 році вони досягнуть 49 мільярдів

У бюджеті Києва на 2018 рік прописано рекордні фінансові показники, і саме тому за нього віддали голоси представники і провладних, і опозиційних фракцій. Про це в публікації у соціальній мережі Facebook заявив блогер, політичний експерт Володимир Макаровський. «Традиційно бюджет країни приймається вночі «під ялинку», коли



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Засідання Київради

Три роки тому доходи бюджету міста становили 27 мільярдів гривень, в 2018 році вони досягнуть 49 мільярдів

У бюджеті Києва на 2018 рік прописано рекордні фінансові показники, і саме тому за нього віддали голоси представники і провладних, і опозиційних фракцій. Про це в публікації у соціальній мережі Facebook заявив блогер, політичний експерт Володимир Макаровський.

«Традиційно бюджет країни приймається вночі «під ялинку», коли народним депутатам вже дуже хочеться полетіти в теплі краї. Через кілька тижнів бюджет столиці виноситься на розгляд Київради. І після обговорень з депутатами приймається. Зазвичай це відбувається в кращому випадку в кінці грудня, в гіршому - в середині січня», - зазначив блогер.

Однак, за його словами, в цьому році депутати відмовилися від «традиції» затягувати процес - бюджет країни прийняли 7 грудня, а бюджет Києва - вже 21 грудня.

«Причому, Віталію Кличку вдалося консолідувати зал Київради, об'єднавши депутатів - за бюджет віддали голоси як провладні фракції, так і опозиційні. Вперше з часів незалежності бюджет підтримали аж 95 депутатів. Для порівняння - минулого року за бюджет-2017 віддали голоси лише 73 обранця», - підкреслив Макаровський.

Серед причин, за якими 95 з 120 депутатів Київради підтримали бюджет, він назвав такі: «Три роки тому доходи бюджету міста становили 27 мільярдів гривень, в 2018 році вони досягнуть 49 мільярдів. Відзначимо, що останні пару років показники бюджету Києвом перевиконувалися, так що, швидше за все, реальні цифри по доходах будуть ще вище».

Ще однією причиною він називає те, що «збільшується фінансування практично по всіх сферах, особливо по пріоритетним - транспортної, медичної, освіті». Наприклад, витрати на охорону здоров'я в 2018 році складуть 9,2 мільярда гривень (у 2017 році - 5,6 млрд), а на освіту - 13,6 мільярда гривень (у 2017 році - 8,6 млрд).

«Також величезна сума закладена на капітальне будівництво - 5 мільярдів гривень піде на будівництво метро на Виноградар, добудову Подільсько-Воскресенського моста і початок робіт по метро на Троєщину. Загалом, не дивно, що підтримка бюджету в Київраді виявилася настільки масовою. Було б дивно, якби обрані киянами депутати не проголосували за розвиток і процвітання міста, гарантовані фінансовим документом», - резюмував Володимир Макаровський.