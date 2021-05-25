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    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів

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    Дорожники&nbsp;влаштували на об&rsquo;єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см - Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорожники влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см
    Фото: Київська ОДА

    Відремонтована дорога від Іванкова до Чорнобиля

    За кілька тижнів на Київщині відремонтували автомобільну дорогу до Чорнобильської зони. Йдеться про автошлях загального користування місцевого значення Іванків-Радомишль. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    «Ми з командою зараз активно працюємо над розвитком Чорнобильської зони як туристичного магніту. І оновлення дорожньої інфраструктури в цьому напрямку грає ключову роль. Зокрема, ми відремонтували дорогу, яка веде від Іванкова до Чорнобиля», – прокоментував очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін..

    Роботи були виконані за кошти обласного бюджету. Загальна їх вартість склала 16 млн грн..

    З-поміж іншого підрядники влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см, уклали узбіччя та з’їзди, а також нанесли розмітку.

    Як повідомлялося, цього року розпочався ремонт доріг на території Чорнобильської зони відчуження.

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    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів
    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів

    Зазначимо, з кінця 2020 року Служба автомобільних доріг є балансоутримувачем майже 200 км доріг в зоні відчуження.

    В Київській області Чорнобильська зона розташована у межах Іванківського та Поліського районів.

    Нагадаємо, що екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.

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    Теги: ЧАЕС дороги Чорнобильська зона туризм ремонт
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    Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів