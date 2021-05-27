У Києві позашляховик провалився під асфальт (відео)

Позашляховик Toyota потрапив у пастку у дворі будинку

У середу, 26 травня, на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці автомобіль провалився в яму під асфальт. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Інцидент стався у дворі житлових будинків. Його зняли на відео очевидці події.

Біля позашляховика Toyota, що потрапив у пастку, зібралися перехожі, місце огородили дорожніми конусами.

Водій не міг самостійно виїхати з ями, оскільки ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт.

На місце прибули правоохоронці.

За попередньою інформацією, в результаті надзвичайної події ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 29 квітня на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт.

17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.