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    У Києві позашляховик провалився під асфальт (відео)

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    Ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт - У Києві позашляховик провалився під асфальт (відео)

    Ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт

    Фото: скріншот відео

    Позашляховик Toyota потрапив у пастку у дворі будинку

    У середу, 26 травня, на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці автомобіль провалився в яму під асфальт. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Інцидент стався у дворі житлових будинків. Його зняли на відео очевидці події.

    Біля позашляховика Toyota, що потрапив у пастку, зібралися перехожі, місце огородили дорожніми конусами.

    Водій не міг самостійно виїхати з ями, оскільки ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт.

    На місце прибули правоохоронці.

    За попередньою інформацією, в результаті надзвичайної події ніхто з людей не постраждав.

    Нагадаємо, 29 квітня на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт.

    17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

    Теги: Київ дороги автомобіль аварія
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    У Києві позашляховик провалився під асфальт (відео)