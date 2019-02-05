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    Борщагівка тоне у смітті (фото)

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    <p>Сміттєзвалище біля будинку на вул. Зодчих, 72</p> - Борщагівка тоне у смітті (фото)

    Сміттєзвалище біля будинку на вул. Зодчих, 72

    Фото: Борщаговка Інфо, Facebook

    Біля будинків лежать купи сміття, які ніхто не прибирає і не вивозить

    На житловому масиві Борщагівка у Святошинському районі Києва проблеми з вивезенням сміття. Про це скаржаться мешканці району на сторінці спільноти «Борщаговка Інфо» у Facebook.

    Зокрема, купи сміття лежать біля будинку на вулиці Зодчих, 72.

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    Борщагівка тоне у смітті (фото)
    Борщагівка тоне у смітті (фото)
    Борщагівка тоне у смітті (фото)
    Фото: Борщаговка Інфо, Facebook

    Жителі масиву у коментарях під дописом кажуть, що така ж картина спостерігається на вул. Зодчих, 80. «Сміття постійно тягне до нас все селище та ще й двірника на нашій ділянці немає уже не один рік, територію теж нема кому прибирати, у під’їзді те ж саме… Ми дзвонимо на гарячу лінію 1551, даємо заявки і тоді все прибирається», - написала киянка Галина Мартиненко.

    Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.

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