Борщагівка тоне у смітті (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сміттєзвалище біля будинку на вул. Зодчих, 72 Фото: Борщаговка Інфо, Facebook

Біля будинків лежать купи сміття, які ніхто не прибирає і не вивозить

На житловому масиві Борщагівка у Святошинському районі Києва проблеми з вивезенням сміття. Про це скаржаться мешканці району на сторінці спільноти «Борщаговка Інфо» у Facebook.

Зокрема, купи сміття лежать біля будинку на вулиці Зодчих, 72.

Жителі масиву у коментарях під дописом кажуть, що така ж картина спостерігається на вул. Зодчих, 80. «Сміття постійно тягне до нас все селище та ще й двірника на нашій ділянці немає уже не один рік, територію теж нема кому прибирати, у під’їзді те ж саме… Ми дзвонимо на гарячу лінію 1551, даємо заявки і тоді все прибирається», - написала киянка Галина Мартиненко.

Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.