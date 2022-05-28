Ботанічний сад у Києві вже відкрито для відвідування

Ботсад працюватиме для відвідувачів у травні – серпні з 8:30 до 21:00, у вересні – квітні з 8:00 до настання сутінок

Сад буде відкритий для відвідування за звичайним графіком

Територію ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці відкрили для відвідування. Про це повідомила адміністрація ботсаду.

«З 28 травня 2022 року Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України буде відкритий для відвідування за звичайним графіком», – повідомили в адміністрації ботсаду.

Сад працюватиме для відвідувачів у травні – серпні з 8:30 до 21:00, у вересні – квітні з 8:00 до настання сутінок.

Нагадаємо, ботанічний сад закрили для відвідувачів із кінця лютого у зв’язку із воєнним станом. Нещодавно повідомили, що піротехніки «Київської служби порятунку» у ботсаду проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Вчора піротехніки виявили чотири снаряди часів Другої світової війни. Снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки.