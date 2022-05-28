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    Новини

    Ботанічний сад у Києві вже відкрито для відвідування

    Ботсад працюватиме для відвідувачів у травні &ndash; серпні з 8:30 до 21:00, у&nbsp;вересні &ndash; квітні з 8:00 до настання сутінок - Ботанічний сад у Києві вже відкрито для відвідування

    Ботсад працюватиме для відвідувачів у травні – серпні з 8:30 до 21:00, у вересні – квітні з 8:00 до настання сутінок

    фото з відкритих джерел

    Сад буде відкритий для відвідування за звичайним графіком

    Територію ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці відкрили для відвідування. Про це повідомила адміністрація ботсаду.

    «З 28 травня 2022 року Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України буде відкритий для відвідування за звичайним графіком», – повідомили в адміністрації ботсаду.

    Сад працюватиме для відвідувачів у травні – серпні з 8:30 до 21:00, у вересні – квітні з 8:00 до настання сутінок.

    Нагадаємо, ботанічний сад закрили для відвідувачів із кінця лютого у зв’язку із воєнним станом. Нещодавно повідомили, що піротехніки «Київської служби порятунку» у ботсаду проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Вчора піротехніки виявили чотири снаряди часів Другої світової війни. Снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки.

    Нагадаємо, у період з 11 квітня до 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де раніше велися бойові дії, та виявили 25 вибухонебезпечних предметів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ботанічний сад у Києві вже відкрито для відвідування