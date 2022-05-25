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    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину

    Піротехніки обстежують територію ботанічного саду ім. М. Гришка - Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Піротехніки обстежують територію ботанічного саду ім. М. Гришка
    фото: КМДА

    Роботи піротехніків у столичному ботсаду затягнуться на тиждень-два

    Піротехніки «Київської служби порятунку» приступили до щоденних восьмигодинних обстежень території ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці. Вони другий день поспіль проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у ботсаду. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

    «Площа ботанічного саду чимала, майже 130 га, тож роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два. Знаємо, що охочих відвідувати територію ботсаду багато, особливо зараз, у період весняних цвітінь. Проте, наголошую, що для уникнення надзвичайних ситуацій ботанічний сад буде зачинений для відвідувачів до повного закінчення робіт із обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів», – зазначив Ткачук.

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    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину
    фото: КМДА

    У період з 11 квітня до 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де раніше велися бойові дії, та виявили 25 вибухонебезпечних предметів.

    У Департаменті муніципальної безпеки зауважують, що роботи з розмінування та вилучення вибухонебезпечних предметів на територіях, де велися бойові дії або влучали снаряди, виконуватимуть і надалі, тож відвідувати місця відпочинку на природі та лісопаркові зони досі небезпечно.

    Фахівці попереджають, якщо ви десь натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Негайно повідомте про небезпечну знахідку Службу порятунку за номером телефону 101.

    Як повідомлялося, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.

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    Теги: росія окупанти Київ війна розмінування Україна КМДА окупація #stoprussia
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    Ботанічний сад у Києві закритий для відвідування: влада назвала причину