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Столичний військовий інститут назвав спеціалізацію, яка має найбільший попит серед жінок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичний військовий інститут назвав спеціалізацію, яка має найбільший попит серед жінок
«Військова психологія» стала цьогоріч найпопулярнішою спеціалізацією серед жінок, які вступили до Військового інституту
фото: armyinform

Меншою популярністю серед жінок користуються спеціалізації з науково-точним ухилом

За результатами цьогорічної вступної кампанії у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 45% абітурієнтів, які вступили на денну форму навчання, становлять жінки. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника пресслужби Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка лейтенант Олександр Бритвич у коментарі АрміяInform.

«Найбільший відсоток жінок серед тих, хто вступив, спостерігається на спеціалізаціях гуманітарного нахилу. Найпопулярніша – «Військова психологія»» , – зазначив він.

За його словами, меншою популярністю серед жінок користуються спеціалізації з науково-точним ухилом, як-от «Геоінформаційні системи і технології».

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня 2024 року, запроваджує обов’язковий військовий облік для деяких категорій жінок.

Зокрема, доповнюється ст. 1 закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Відповідно до неї, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони України. Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно.

Теги: армія жінка мобілізація

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