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Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
За хабарі посадовці оформлювали клієнтам «бронь»
фото: СБУ

Посадовцям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. У Києві та Херсоні затримано шістьох посадовців, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Про це повідомляє СБУ,

Правоохоронці затримали адвокатів, посадовців ТЦК та центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). За хабарі від семи до $12 тис. фігуранти оформлювали клієнтам «бронь» або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медичних висновків.

Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото) фото 1

СБУ зазначає, що у Києві затримано двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.

За інформацією правоохоронців, у Херсоні було викрито ще трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг. Вона відповідала за роботу з військовозобов’язаними. Жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації.

Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото) фото 2

Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через «погане» здоров’я.

Наразі двом затриманим з Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб). А посадовцям з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото) фото 3

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Також працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Як повідомлялося, у Рівному викрито схему ухилення від мобілізації через медико-соціальну експертну комісію МСЕК. Правоохоронці повідомили про підозру трьом жінкам та вилучили 14,5 млн грн у різній валюті.

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Теги: СБУ Національна поліція України корупція корупція в Україні ТЦК адвокат ухилянти мобілізація

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