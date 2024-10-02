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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
Кабмін уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання
фото: Depositphotos

Відтепер у списки на бронювання включаються військовозобов’язані, взяті на персональний військовий облік у відповідному держоргані чи установі

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Про це йдеться в постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1125.

Відтепер у списки на бронювання включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві чи установі.

Крім того, уряд уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання, доповнивши перелік такими даними:

  • реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
  • військово-облікова спеціальність;
  • дата уточнення військово-облікових даних.

У разі позитивного результату перевірки, проведеної засобами Реєстру військовозобов’язаних, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • уточнив дані щодо перебування на військовому обліку ;
  • не перебуває в розшуку.

Нагадаємо, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Теги: військовозобов'язаний мобілізація бронювання від мобілізації

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