Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери

«Ми розробили ракетну програму, вона достатньо потужна», – Умєров

Партнери України погодилися фінансувати її ракетну програму. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми розробили ракетну програму, вона достатньо потужна. Ми вже обмінялися нею з партнерами і очікуємо, скільки із тієї спроможності вони будуть підтримувати. Вони надали нам поки що усну згоду на те, що будуть це фінансувати. Найближчим часом ми отримаємо вже фінальні письмові відповіді від наших партнерів. І ми робимо все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми, яка є в нашій країні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.

До слова, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.