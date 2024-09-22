Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери
Умєров прокоментував українську ракетну програму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Ми розробили ракетну програму, вона достатньо потужна», – Умєров

Партнери України погодилися фінансувати її ракетну програму. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми розробили ракетну програму, вона достатньо потужна. Ми вже обмінялися нею з партнерами і очікуємо, скільки із тієї спроможності вони будуть підтримувати. Вони надали нам поки що усну згоду на те, що будуть це фінансувати. Найближчим часом ми отримаємо вже фінальні письмові відповіді від наших партнерів. І ми робимо все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми, яка є в нашій країні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.

До слова, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.

Читайте також:

Теги: Міноборони військова допомога ракета Україна гроші війна Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політ туристів на орбіту триватиме п'ять днів
Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина
27 серпня, 11:36
Команда Міжнародного валютного фонду перебуватиме в Україні близько тижня
Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня – Bloomberg
29 серпня, 03:50
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
29 серпня, 04:22
Зруйнований балістикою корпус навчального закладу у Полтаві
Чорний день у Полтаві. Що відомо про Інститут зв’язку, в який поцілили росіяни Тема дня
3 вересня, 23:52
Програма «Національний кешбек» спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію
Скільки українців долучилися до «Національного кешбеку»: дані Мінекономіки
9 вересня, 17:22
Літня жінка ледве ходить, доглядати її фактично нема кому, проте виїздити вона не бажає
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд висловився про «мирний план» Китаю
«Мирний план» Китаю щодо війни в Україні: коментар США
13 вересня, 22:21
Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»
Відомий чернівецький музикант та громадський діяч. Згадаймо Пилипа Стахова
Вчора, 09:00
Більше ніж 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до рекрутингових центрів
Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця
20 вересня, 17:20

Політика

Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери
Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери
Банкова йде ва-банк. З чим Зеленський їде до США?
Банкова йде ва-банк. З чим Зеленський їде до США?
План перемоги Зеленського містить пункт про запрошення до НАТО – Bloomberg
План перемоги Зеленського містить пункт про запрошення до НАТО – Bloomberg
Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства
Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
47K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
15K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
14K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua