Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Турецькі банки масово блокують платежі росіян до Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Турецькі банки масово блокують платежі росіян до Європи
Банки Туреччини почали блокувати платежі росіян
фото із відкритих джерел

Турецькі банки почали відмовляти росіянам у проведенні транзитних платежів

Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись відразу на інформацію від трьох імпортерів та посередників.

За їх словами, минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку року, коли турецькі банки, як і кредитні організації інших «дружніх» країн, почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Проте поступово транзакції поновилися.

Влітку проблеми із транзитними платежами через Туреччину з'явилися знову. Європейські банки час від часу почали відмовлятися приймати у турецьких плату за товари на користь постачальників російського бізнесу, каже один із імпортерів. Інший співрозмовник видання підтверджує це: при спробі заплатити за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив його переказати гроші через «нормальну» країну.

Посилення з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки почали відмовляти у проведенні транзитних платежів. Тепер навіть надання банку додаткових документів щодо постачання не вирішує проблему.

У Туреччині зазвичай завжди було 2-3 банки, які охоче проводили платежі за російські товари в інші країни, але останнім часом ускладнилася робота навіть з ними. Здебільшого складнощі виникають при оплаті в доларах і євро, але також насилу стали проходити платежі в юанях.

Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їхні банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини. При цьому турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій запровадив за них додаткову і дуже велику комісію.

Ситуація з платежами з Росії до «дружніх» країн різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкціонованим особам та забезпечення постачання російському військово-промисловому комплексу. Після цього банки Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн почали відмовлятися від прийому платежів із Росії.

Нагадаємо, турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. У банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія санкції банк гроші президент робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко і Путін вдають із себе сильних після українського наступу на Курську область
Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка
19 серпня, 09:40
Геть онлайн-уроки, всі школярі мають вчитися очно
Уроки щастя та поліція у школі. Чим здивує 1 вересня учнів та батьків? Освіта
29 серпня, 09:20
Російська прокуратура запросила для полонених українців від 16 до 24 років колонії суворого режиму
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
21 серпня, 18:34
Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії для оборони України, не буде
Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
18 серпня, 22:11
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00
Дрони нібито постачали жінки, які відкривали ФОП всього на декілька місяців
Поліція шукає дрони, які купували сумські громади: троє постачальників мали спільне прізвище Любенко
31 серпня, 09:19
Фотографії скажуть про російський полон більше, ніж будь-які слова
Фотографи шокували знімками звільнених із полону українців
31 серпня, 21:40
Як відомо, Китай також просуває власний «мирний план» щодо війни в Україні
Прем'єрка Данії назвала країну, яка допомагає Росії вести війну
2 вересня, 15:35
Національний банк України з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень
Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для бізнесу
9 вересня, 15:18

Економіка

Турецькі банки масово блокують платежі росіян до Європи
Турецькі банки масово блокують платежі росіян до Європи
МВФ відклав місію до Росії
МВФ відклав місію до Росії
Світовий техногігант зобов'язав співробітників відмовитися від дистанційної роботи
Світовий техногігант зобов'язав співробітників відмовитися від дистанційної роботи
У чому небезпека тіньовому флоту РФ – роз'яснення експерта
У чому небезпека тіньовому флоту РФ – роз'яснення експерта
Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни
Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
57K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7911
Став відомий гонорар Магучіх за перемогу в Діамантовій лізі

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua