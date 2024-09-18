Турецькі банки масово блокують платежі росіян до Європи

Турецькі банки почали відмовляти росіянам у проведенні транзитних платежів

Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись відразу на інформацію від трьох імпортерів та посередників.

За їх словами, минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку року, коли турецькі банки, як і кредитні організації інших «дружніх» країн, почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Проте поступово транзакції поновилися.

Влітку проблеми із транзитними платежами через Туреччину з'явилися знову. Європейські банки час від часу почали відмовлятися приймати у турецьких плату за товари на користь постачальників російського бізнесу, каже один із імпортерів. Інший співрозмовник видання підтверджує це: при спробі заплатити за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив його переказати гроші через «нормальну» країну.

Посилення з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки почали відмовляти у проведенні транзитних платежів. Тепер навіть надання банку додаткових документів щодо постачання не вирішує проблему.

У Туреччині зазвичай завжди було 2-3 банки, які охоче проводили платежі за російські товари в інші країни, але останнім часом ускладнилася робота навіть з ними. Здебільшого складнощі виникають при оплаті в доларах і євро, але також насилу стали проходити платежі в юанях.

Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їхні банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини. При цьому турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій запровадив за них додаткову і дуже велику комісію.

Ситуація з платежами з Росії до «дружніх» країн різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкціонованим особам та забезпечення постачання російському військово-промисловому комплексу. Після цього банки Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн почали відмовлятися від прийому платежів із Росії.

Нагадаємо, турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. У банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.