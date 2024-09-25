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На Вінниччині чоловік хотів привласники гроші для ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Вінниччині чоловік хотів привласники гроші для ЗСУ
Чоловік хотів вкрасти скриьку з пожертвами для наших військових
фото: Національна поліція

За 30 хвилин поліцейські розшукали та затримали грабіжника

Поліцейські затримали зловмисника, який викрав у волонтерки скриньку для збору грошей на ЗСУ, повідомляє пресслужба відомства.

Злочин стався 24 вересня у м. Бар. За 30 хвилин поліцейські розшукали та затримали грабіжника. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Близько 14:00 до поліції звернулася 52-річна місцева жителька та повідомила, що незнайомий чоловік шляхом ривка заволодів скринькою з 1500 гривень, які вона збирала на потреби військових. Жінка намагалася наздогнати грабіжника, але той зник у невідомому напрямку.

Як розповів начальник слідчого відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Сергій Петлик, в ході проведення оперативно–розшукових заходів особу грабіжника було встановлено за описом, наданим потерпілою. Протягом 30 хвилин після вчинення злочину правоохоронці затримали грабіжника на одній із вулиць міста Бар. Ним виявився 31-річний житель одного з сіл Барської територіальної громади.

Речові докази у зловмисника вилучені частково. Після проведення слідчих дій кошти будуть повернені заявниці.

Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та скерували до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: гроші розслідування жінка чоловік

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