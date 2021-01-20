Названо райони Києва, що спожили найбільше газу в 2020 році

«Київгаз» в усі райони міста за минулий рік доставив майже 140 млн кубометрів газу

Компанія «Київгаз», яка займається розподілом газу в Києві та околицях, підрахувала, до якого району столиці у 2020 році було доставлено найбільше газу.

Як інформує пресслужба компанії, з грудня 2019 року до грудня 2020-го найбільше газу розподілили жителям Солом'янського району. За рік мешканці Солом’янки спожили понад 21 мільйон кубометрів блакитного палива.

Другу сходинку чарту посіли жителі Голосіївського району, з їхніми майже 15,5 млн кубометрів газу.

З відривом лише у 200 тисяч кубометрів третє місце у Святошинського району.

Загалом «Київгаз» в усі райони міста за минулий рік доставив майже 140 мільйонів кубометрів газу.

Нагадаємо, 18 січня уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза. 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів.

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