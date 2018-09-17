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    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону

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    З 8-го поверху на тротуар впали великі уламки фасаду - Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Фото: Інформатор
    З 8-го поверху на тротуар впали великі уламки фасаду

    За останні півроку це вже третій інцидент з обваленням цього будинку на Хрещатику

    У неділю, 16 вересня, близько 14:50 у центрі Києва за адресою вулиця Хрещатик, 29 обвалилася частина балкону. На тротуар з 8-го поверху впали великі уламки фасаду.

    В результаті події ніхто не постраждав. Про це повідомляє Інформатор.

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    Цей будинок побудований в 1950-му році і є яскравим прикладом так званого «сталінського ампіру». Однак деякі балкони будівлі знаходяться в аварійному стані. Елементи одного з них обвалилися буквально на голову перехожим. Лише завдяки щасливому випадку в інциденті ніхто не постраждав.

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    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Будинок розсипається: з будівлі на Хрещатику знову впали шматки бетону
    Фото: Інформатор

    Екіпаж патрульної поліції закрив для проходу небезпечну частину тротуару за допомогою огороджувальної стрічки. Правоохоронці повідомили про подію в комунальні служби Києва і очікували їх приїзду.

    Це вже не перший інцидент з обваленням в цьому будинку. 19 червня цього року шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїджду частину і захисну сітку. 7 травня у цьому ж будинку обвалився балкон.

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