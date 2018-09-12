Будівельна афера на 2 млн грн: на Київщині судитимуть забудовника



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Забудовник-шахрай заволодів коштами громадян у сумі майже 2 млн грн

Забудовник заволодів інвестиційними коштами громадян, які вони перерахували для будівництва багатоповерхових житлових будинків у Броварах

Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо забудовника, який, залучивши кошти інвесторів будівництва багатоповерхових житлових будинків у м. Бровари, шахрайським шляхом заволодів коштами громадян у сумі майже 2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 36-річного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих та особливо великих розмірах) КК України», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2016 році чоловік, будучи одним із засновників товариства, маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти інвестиційними коштами громадян, які останні перерахували для будівництва багатоповерхових житлових будинків у м. Бровари, створив житлово-будівельний кооператив.

Так, вказаний кооператив разом із директором товариства уклав з орендарем земельної ділянки, яка розташована у м. Бровари, тристоронній договір про забудову житлових багатоповерхових будинків на зазначеній земельній ділянці. Згідно договору орендар земельної ділянки делегував товариству та кооперативу право вчиняти всі дії як замовник будівництва.

Однак, як з’ясувалось, дозволи кооперативу як забудовнику на проведення будівельних робіт Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області не видавалися та учасники договору по вказані дозволи до інспекції не зверталися.

У подальшому голова кооперативу з метою заволодіння інвестиційними коштами громадян організував діяльність щодо продажу приміщень житлових багатоповерхових будинків, укладаючи з потенційними інвесторами договори про сплату пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, та водночас надав останнім підробний дозвіл на виконання будівельних робіт.

Таким чином забудовник під приводом будівництва та продажу квартир в м. Бровари обманом та зловживанням довірою заволодів коштами громадян у сумі майже 2 млн грн.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.