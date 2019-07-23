Шулявський міст спіткали серйозні труднощі: будівництво може зупинитися (фото)



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Перший етап установлення конструкцій моста завершено Фото: Григорій Салай, Сегодня

Питання зі знесенням цеху заводу «Більшовик» досі не вирішено

Будівництво нового Шулявського шляхопроводу спіткали серйозні труднощі. Одна з яких - досі не вирішено питання зі знесенням цеху заводу «Більшовик».

Перший етап установлення конструкцій моста завершено. Зараз будівельникам потрібно замінити застарілі інженерні мережі, які заважають будівельним роботам.

«Крім зведення переправи, перекладаємо водопровід, зливову каналізацію, газопровід і кабелі зв'язку. Намагаємося йти за графіком», – розповів «Сегодня» Михайло Харне, директор КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».

Крім того, робочі готуються до завезення на будівництво нових металевих прольотів шляхопроводу, які виготовляють в Миколаєві.

Навколо моста, що будується, почали облагороджувати територію. На з'їзді з проспекту Перемоги в бік вулиці Олександра Довженка викладають велодоріжку червоно-білою плиткою.

Незважаючи на активне будівництво моста, п'ятий цех заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, досі стоїть на місці. На початку липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення. «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

У КМДА розповіли, що займаються переговорами щодо знесення будівлі. А у Фонді держмайна Києва коментувати ситуацію, що склалася, відмовилися, вказавши, що цех – об'єкт стратегічного значення.

Продавці секондхенду впевнені, що їх з приміщення не виженуть. «Про знесення нам ніхто нічого не говорив, тому залишати цех ми навіть не плануємо. Покупців у нас досить багато», – сказала журналістам продавчиня Ольга.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали і почали монтувати новий.

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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