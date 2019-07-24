Будівництво нового Шулявського моста: у суботу перекриють проспект Перемоги



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Спорудження нового Шулявського шляхопроводу

Відбуватиметься монтаж металоконструкцій нового шляхопроводу

У суботу, 27 липня, з 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали і почали монтувати новий.

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

На початку липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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