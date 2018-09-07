Бухгалтера столичного райуправління поліції викрито у шахрайстві на 2,2 млн грн



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З вини бухгалтера невідомі особи заволоділи понад 2,23 млн грн, що були речовими доказами

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру головному бухгалтеру одного з районних управлінь поліції міста Києва, яку викрито у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, невстановлені особи, вступивши у змову з головним бухгалтером райуправління поліції, з метою заволодіння грошовими коштами, що були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та знаходилися на відповідальному зберіганні у фінансовому секторі райуправління поліції, подали до канцелярії підроблене рішення суду щодо повернення вилучених коштів. У подальшому за згодою головного бухгалтера, яка розглядала подані документи, грошові кошти, а саме 57 500 доларів США, 37010 рублів РФ, 3306 гривень та 28 500 евро, що станом на час скоєння злочину складали суму у понад 2 млн 230 тис. грн, були видані особі, яка до того ж користувалась підробленим паспортом», - йдеться в повідомленні.

При цьому, як установлено слідством, ще задовго до вищевказаних подій реальний власник цього паспорту звернувся до правоохоронних органів з приводу його втрати.

Дії головного бухгалтера кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання службовій особі запобіжного заходу.

Вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників злочину, в тому числі серед працівників правоохоронних органів.