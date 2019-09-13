Киян запрошують на перший київський фестиваль «Булгаков Fest»



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Фестиваль відбудеться на Андріївському узвозі

У суботу, 14 вересня, на Андріївському узвозі відбудеться перший київський фестиваль міської культури «Булгаков FEST». Відповідну ініціативу благодійного фонду «Культурні Новації» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації.

Початок фестивалю о 14:00.

На узвозі від музею Михайла Булгакова до вулиці Боричів Тік відбуватимуться виступи музикантів, діджеїв і акторів на великій і малій сценах. Працюватимуть творча, дитяча, букіністична і лаунж-зони із різноманітними інтерактивними заходами, сімейними майстер-класами, театральними постановками та кінопоказами нон-стоп.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення свята, здійснюється сьогодні на Андріївському узвозі, 5/13. Демонтаж має завершитися до 22:00 15 вересня.

Як повідомлялося, із 13 до 15 вересня у Києві пройде II Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена».

11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival.