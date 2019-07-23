Центр Києва, Рада і Кабмін залишилися без світла через аварію
У парламенті також зникло світло
Сталося аварійне відключення у мережі
Через аварію без світла залишилися мешканці Печерського району Києва, у парламенті також вимикали електроенергію.
Про це повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».
Так, без світла залишилися жителі вулиць:
- Пилипа Орлика,
- Михайла Грушевського,
- Рибальська,
- Шовковична,
- Омельяновича-Павленко,
- Леоніда Первомайського,
- Мечникова,
- Володимирська,
- Велика Васильківська,
- Липська,
- Івана Мазепи,
- Московська,
- Григорія Царика.
Також провулки:
- Івана Мар’яненка,
- Кості Гордієнка,
- Липський,
- Бутишів,
- Хрестовий,
- Силантіївський,
- узвіз Кловський,
- Печерський,
- Паркова дорога.
«Відсутність електроенергії пов’язана з аварійним відключенням у мережі. Персонал ДТЕК працює над усуненням пошкодження обладнання», — йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що орієнтовний час відновлення електропостачання — 18:00.