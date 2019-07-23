Центр Києва, Рада і Кабмін залишилися без світла через аварію



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У парламенті також зникло світло

Сталося аварійне відключення у мережі

Через аварію без світла залишилися мешканці Печерського району Києва, у парламенті також вимикали електроенергію.

Про це повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».

Так, без світла залишилися жителі вулиць:

Пилипа Орлика,

Михайла Грушевського,

Рибальська,

Шовковична,

Омельяновича-Павленко,

Леоніда Первомайського,

Мечникова,

Володимирська,

Велика Васильківська,

Липська,

Івана Мазепи,

Московська,

Григорія Царика.

Також провулки:

Івана Мар’яненка,

Кості Гордієнка,

Липський,

Бутишів,

Хрестовий,

Силантіївський,

узвіз Кловський,

Печерський,

Паркова дорога.

«Відсутність електроенергії пов’язана з аварійним відключенням у мережі. Персонал ДТЕК працює над усуненням пошкодження обладнання», — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що орієнтовний час відновлення електропостачання — 18:00.