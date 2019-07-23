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    Центр Києва, Рада і Кабмін залишилися без світла через аварію

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    У парламенті також зникло світло - Центр Києва, Рада і Кабмін залишилися без світла через аварію
    У парламенті також зникло світло

    Сталося аварійне відключення у мережі

    Через аварію без світла залишилися мешканці Печерського району Києва, у парламенті також вимикали електроенергію.

    Про це повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».

    Так, без світла залишилися жителі вулиць:

    • Пилипа Орлика,
    • Михайла Грушевського,
    • Рибальська,
    • Шовковична,
    • Омельяновича-Павленко,
    • Леоніда Первомайського,
    • Мечникова,
    • Володимирська,
    • Велика Васильківська,
    • Липська,
    • Івана Мазепи,
    • Московська,
    • Григорія Царика.

    Також провулки:

    • Івана Мар’яненка,
    • Кості Гордієнка,
    • Липський,
    • Бутишів,
    • Хрестовий,
    • Силантіївський,
    • узвіз Кловський,
    • Печерський,
    • Паркова дорога.

    «Відсутність електроенергії пов’язана з аварійним відключенням у мережі. Персонал ДТЕК працює над усуненням пошкодження обладнання», — йдеться у повідомленні.

    У компанії заявили, що орієнтовний час відновлення електропостачання — 18:00.

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