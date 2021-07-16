За добу в Києві виявлено понад 200 нових хворих на коронавірус

Хворі на коронавірус без ускладнень перебувають на самоізоляції

Київ у лідерах серед регіонів України за добовою кількістю нових випадків Covid-19

За минулу добу, 15 липня, у Києві коронавірус виявлено у 224 людей. Це на 12 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 14 липня було 177 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 216435 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 207272 особи (за добу 15 липня – 172)

померли 5213 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127910 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 30 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 31 особу.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124594 особи (за добу 15 липня – 38)

померли 2759 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2243605 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 737 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.



Нагадаємо, за добу 14 липня в Києві було виявлено 177 хворих на коронавірус.

12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.