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    Київ встановив новий рекорд із вакцинації проти коронавірусу

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    Щеплення від Covid-19 можна зробити щоденно у Центрі вакцинації&nbsp; - Київ встановив новий рекорд із вакцинації проти коронавірусу
    Щеплення від Covid-19 можна зробити щоденно у Центрі вакцинації 
    Фото: Тетяна Зайченко/glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії у Києві зроблено понад 570 тисяч щеплень

    Київ утримує лідерські позиції з вакцинації проти Covid-19. Так, 15 липня столичні медики встановили новий рекорд – 23577 щеплень за добу. Про це в ефірі «Радіо Київ FM» повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

    «На сьогодні вакцинація проти Covid-19 – єдиний дієвий спосіб захистити себе та своїх близьких від важкого перебігу хвороби. Тому ми докладаємо максимальних зусиль, аби зробити процес щеплення для киян зручним та швидким», – зауважила заступниця голови КМДА.

    За словами Старостенко, на сьогодні у столиці щеплення від Covid-19 можна зробити щоденно у Центрі вакцинації, створеному на базі МВЦ; у 21-му міні-вакцинальному центрі – у вихідні, а також у будь-якому зі 117 пунктів щеплення, які створені на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Крім того, у Києві працюють 53 мобільні бригади, які імунізують організовані колективи, у штаті яких понад 50 осіб.

    Чиновниця також розповіла, що від початку вакцинальної кампанії у місті було здійснено понад 570 тисяч щеплень:

    • першу дозу отримали 381 372 киянина,
    • повністю імунізовано майже 189 тисяч.

    Серед медичних працівників уже вакциновано 91,5%, освітян – 51,3%.

    «Ми вдячні нашим медичним працівникам, які практично без вихідних задіяні у вакцинальній кампанії і працюють заради життя і здоров’я інших. Так само вдячні і киянам, які розуміють усю відповідальність за власне здоров’я та здоров’я близьких, рідних, колег та оточуючих», – додала Старостенко.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

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    Теги: Київ КМДА щеплення кияни вакцинація коронавірус
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    Київ встановив новий рекорд із вакцинації проти коронавірусу