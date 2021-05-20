Київ міняє стандарт маршрутних перевезень. Новації вражають (фото)

Оновлені вимоги стосуються переможців конкурсів, старі маршрутки поки що їздитимуть за умови попередніх договорів

Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів. Сьогодні Київ оголошує про новий стандарт маршрутних перевезень», – сказав Усов.

За його словами, серед нових умов – забезпечення більшої доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей із інвалідністю, заборона звукового та візуального забруднення, наявність не менше 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу, обладнання салону кондиціонерами, системами обігріву та додатковим простором для перевезення щонайменше одного крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда.

Серед інших новацій – автоматичне оголошення зупинок українською та англійською мовами, яке дублюватиметься на електронному табло всередині та зовні салону автобуса, щоб інформація була доступна людям із порушенням зору. Салони також будуть обладнані валідаторами для е-квитка та GPS-системами.

«У салоні має бути розміщений інформаційний стенд затвердженого містом зразка. На ньому буде велике фото водія, номер автобуса, а також інша інформація щодо перевізника та контактів для зворотного зв’язку. Це дасть можливість пасажиру швидше надіслати пропозицію чи скаргу, яку буде опрацьовувати міський контактний центр 15-51, а також Служба комунальних перевезень. Уся інформація буде продубльована англійською мовою, – додав заступник голови КМДА. – Ми хочемо, щоб водії розуміли, що вони надають публічну послугу у столиці європейської країни. І якщо матиме місце неадекватна хамська поведінка з їхнього боку – пасажири зможуть поскаржитися на таких водіїв».

Також за новими умовами водії повинні бути забезпечені типовим форменим одягом.

Для участі в конкурсі перевізники зобов’язані подати автобуси із загальною пасажиромісткістю не менше 50 місць. Вони також мають відповідати екологічним вимогам стандарту Євро-5.

Конкурс є відкритим для всіх, хто може гарантувати дотримання нових умов. Усов підкреслив, що оновлені вимоги стосуються переможців конкурсів. Старі маршрутки поки що їздитимуть за умови попередніх договорів. Але після завершення терміну дії договорів, конкурси оголошуватимуть уже за новими умовами та стандартами.

«Громадський транспорт Києва повинен стати його візитівкою. Адже кияни та гості столиці, зокрема, закордонні, заслуговують на якісну цивілізовану послугу з перевезення. Тому якщо наші перевізники планують і надалі надавати свої послуги, вони мають забезпечити їх відповідний рівень», – підбив підсумок Усов.

До слова, міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки.

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