Через дебати на «Олімпійському» перекриють центр Києва (список вулиць)



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Тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці вводяться 18-19 квітня

У зв’язку з проведенням дебатів на НСК «Олімпійський» у Києві буде обмежено рух транспорту на деяких вулицях і площах. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 18-19 квітня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з проведенням дебатів на НСК «Олімпійський», - йдеться в повідомленні УДО.

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У орієнтовний період часу з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

Троїцька Площа;

Площа біля квиткових кас «Палацу Спорта»;

вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейна до вул. Саксаганського);

вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадна до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

вул. Жилянська (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі (від перехрестя з вул. Жилянська до перехрестя з вул. Саксаганського);

пров. Госпітальний (від НСК «Олімпійський» до пров. Лабараторний);

вул. Ділова (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. В.Тютюнника);

вул. В.Тютюнника (від перехрестя з вул. Ділова до перехрестя з вул. І.Федорова).

«Просимо з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей», - додали в УДО.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».