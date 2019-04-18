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    Через дебати на «Олімпійському» перекриють центр Києва (список вулиць)

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    Через дебати на «Олімпійському» перекриють центр Києва (список вулиць)

    Тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці вводяться 18-19 квітня

    У зв’язку з проведенням дебатів на НСК «Олімпійський» у Києві буде обмежено рух транспорту на деяких вулицях і площах. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

    «Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 18-19 квітня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з проведенням дебатів на НСК «Олімпійський», - йдеться в повідомленні УДО.

    nsk-mapa
    nsk-mapa

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    У орієнтовний період часу з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

    • Троїцька Площа;
    • Площа біля квиткових кас «Палацу Спорта»;
    • вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейна до вул. Саксаганського);
    • вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадна до перехрестя з вул. Шота Руставелі);
    • вул. Жилянська (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. Шота Руставелі);
    • вул. Шота Руставелі (від перехрестя з вул. Жилянська до перехрестя з вул. Саксаганського);
    • пров. Госпітальний (від НСК «Олімпійський» до пров. Лабараторний);
    • вул. Ділова (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. В.Тютюнника);
    • вул. В.Тютюнника (від перехрестя з вул. Ділова до перехрестя з вул. І.Федорова).

    «Просимо з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей», - додали в УДО.

    Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

    У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

    Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

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