Через холодильник ледь не згорів старовинний будинок на Подолі



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У будинку на вул. Ігорівській, 12 сталася пожежа Фото: domik.ua

Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі

10 грудня вранці сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Ігорівській, 12 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 7:44.

На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на другому поверсі на кухні зайнявся холодильник з розповсюдженням полум'я на стіну та стелю приміщення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 8:09 бійці локалізували загоряння та о 8:24 – ліквідували.

Внаслідок займання частково пошкоджено холодильник, згоріло та розібрано 10 кв. м дерев'яного перекриття.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було виведено на безпечну відстань 6 людей. Жертв та постраждалих немає.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Ймовірною причиною загоряння є коротке замкнення електропроводів в холодильнику, проте остаточні обставини виникнення пожежі встановить слідство.