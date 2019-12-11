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    Через холодильник ледь не згорів старовинний будинок на Подолі

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    У будинку на вул. Ігорівській, 12 сталася пожежа - Через холодильник ледь не згорів старовинний будинок на Подолі
    У будинку на вул. Ігорівській, 12 сталася пожежа
    Фото: domik.ua

    Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі

    10 грудня вранці сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Ігорівській, 12 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 7:44.

    На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на другому поверсі на кухні зайнявся холодильник з розповсюдженням полум'я на стіну та стелю приміщення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 8:09 бійці локалізували загоряння та о 8:24 – ліквідували.

    Внаслідок займання частково пошкоджено холодильник, згоріло та розібрано 10 кв. м дерев'яного перекриття.

    Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було виведено на безпечну відстань 6 людей. Жертв та постраждалих немає.

    На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

    Ймовірною причиною загоряння є коротке замкнення електропроводів в холодильнику, проте остаточні обставини виникнення пожежі встановить слідство.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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