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Через негоду тисячі сімей на Київщині лишилися без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через негоду тисячі сімей на Київщині лишилися без світла
Енергетики роблять усе можливе, щоб скоріше повернути світло в усі домівки
фото: ДТЕК

Наразі без електроенергії залишаються 4 749 осель

Негода на Київщині в неділю 12 листопада спричинила відключення світла в кількох районах області. Без електроенергії залишилися тисячі сімей. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Сьогодні в Київській області йде дощ із поривами вітру до 20 м/с, через що фіксувалися масові відключення в Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Однак станом на 15:00, як зазначили в ДТЕК, відновлено роботу дев'яти ліній та 187 трансформаторних підстанцій. Світло повернули у 8 699 домівок.

При цьому наразі відключені ще шість ліній, 148 трансформаторних підстанцій, що живлять 4 749 осель.

«Енергетики роблять все можливе, щоб скоріше повернути світло в усі домівки. Погодні умови можуть призвести до нових аварій. Енергетики у посиленому складі готові до їх ліквідації», – запевняє компанія.

За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. ДТЕК просить мешканців бути уважними й обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі в разі їх обриву.

Раніше Київська міська державна адміністрація попередила киян про ремонтні роботи на теплоджерелі й у зв’язку з цим відсутність опалення та гарячої води у частині чотирьох районів столиці до понеділка.

До слова, у столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», підконтрольне Київській міській раді, оголосило тендер на виконання цього завдання. Підрядник, який буде обраний після 8 листопада, відповідатиме за виробництво платіжних документів до кінця 2024 року.

Теги: Київщина електроенергія негода

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