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«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
фото ілюстративне

Кошти будуть передані організації, яка займеться друком квитанцій за тепло

У столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло. Про це свідчать дані на платформі електронних закупівель Prozorro.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», підконтрольне Київській міській раді, оголосило тендер на виконання цього завдання. Підрядник, який буде обраний після 8 листопада, відповідальний буде за виробництво платіжних документів до кінця 2024 року.

«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло фото 1

Підприємство має намір придбати послуги з друку квитанцій за спожиту теплову енергію, а також послуги з постачання технічного обслуговування та гарячого водопостачання до 31 грудня 2024 року.

Для цієї мети керівництво підприємства вирішило виділити суму в розмірі 1 млн 993 тис. 735 грн. Ці кошти будуть передані організації, яка займеться друком квитанцій за тепло.

Раніше повідомлялося, що у Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент.

Теги: Київ Київтеплоенерго тендер

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