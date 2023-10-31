«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло

Кошти будуть передані організації, яка займеться друком квитанцій за тепло

У столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло. Про це свідчать дані на платформі електронних закупівель Prozorro.

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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», підконтрольне Київській міській раді, оголосило тендер на виконання цього завдання. Підрядник, який буде обраний після 8 листопада, відповідальний буде за виробництво платіжних документів до кінця 2024 року.

Підприємство має намір придбати послуги з друку квитанцій за спожиту теплову енергію, а також послуги з постачання технічного обслуговування та гарячого водопостачання до 31 грудня 2024 року.

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Для цієї мети керівництво підприємства вирішило виділити суму в розмірі 1 млн 993 тис. 735 грн. Ці кошти будуть передані організації, яка займеться друком квитанцій за тепло.

Раніше повідомлялося, що у Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент.