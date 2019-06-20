Через неймовірну спеку у водоймах Київщини може загинути риба



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Вже зафіксовані непоодинокі випадки загибелі риби та інших водних біоресурсів

За спостереженнями Київського рибоохоронного патруля, температура води у Київському та Канівському водосховищах становить 26-29°С. Наразі вже зафіксовані непоодинокі випадки загибелі риби та інших водних біоресурсів, а також масове цвітіння води. Про це повідомив начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Відомо, що температура є одним із лімітуючих абіотичних чинників водного середовища. Її зміна впливає не лише на швидкість протікання хімічних реакцій, але і визначає фізіолого– біохімічний статус організму.

При перевищенні температури за норму - знижується вміст кисню у воді, збільшується утворення вуглекислого газу та сірководню, підвищується вміст у воді заліза, азоту, амонію та ін. Крім того, змінюється склад фіто- та зоопланктону, відбувається зміщення біологічних сезонів у часі. Саме зміна температурного режиму водойми є головним чинником, який впливає на ранній ембріогенез риб.

Дослідження вчених-гідробіологів виявили, що при температурі води до 25°С шкідливого впливу на фіто- і зоопланктон не спостерігається. Але при температурі води понад 30°С слабшає фотосинтез. При 28°С гине або знаходиться в пригніченому стані зоопланктон і бентос, що є кормовою базою риб. Процеси життєдіяльності більшості риб пригнічуються вже при температурі води 26-30°С.

З метою зменшення негативного впливу надмірно високої температури води на життєдіяльність водних біоресурсів рибоохоронний патруль Київщини звернувся до Інституту Гідробіології НАНУ та Інституту рибного господарства НААНУ для надання рекомендацій центральним органам виконавчої влади щодо вжиття термінових заходів реагування.

19 червня перший заступник Голови Держводагентства Михайло Хорєв спільно з Головою Держрибагентства Ярославом Бєловим та начальником Київського рибоохоронного патруля Володимиром Мухіним обговорили та визначилися із подальшими спільними діями для покращення екологічної ситуації та умов існування водних біоресурсів в Київському водосховищі.

За результатами обговорення ситуації, що склалась на водоймі, прийнято рішення щодо збільшення проточності шляхом постійного пропуску води через турбіни Київської ГЕС.

Держрибагентство та Держводагентство звернулися до ДП «НЕК Укренерго» та ПрАТ «Укргідроенерго» щодо забезпечення цілодобового пропуску.

Київський рибоохоронний патруль разом з Держводагентством буде здійснювати постійний моніторинг якісного стану води в акваторії Київського водосховища.

Відомства оперативно інформуватимуть про результати моніторингу якості води в акваторії Київського водосховища та вжиті заходи.