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Наслідки негоди на Київщині: без світла понад 15 тисяч людей

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Наслідки негоди на Київщині: без світла понад 15 тисяч людей
В Україні було знеструмлено сотні населених пунктів
фото: nrcu.gov.ua

Сильний вітер знеструмив 252 населені пункти у семи областях України

Внаслідок негоди в Україні було знеструмлено сотні населених пунктів у семи регіонах, при цьому більшість відключень світла у домогосподарствах була зафіксована у Київській області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За даними відомства станом на 9 жовтня, у зв'язку з несприятливими погодними умовами загалом було знеструмлено 252 населені пункти в:

  • Донецькій,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Хмельницькій,
  • Чернігівській областях.

«Більшість із них – на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів», – розповіли у міністерстві.

Там додали, у Донецькій області через атаки російських окупаційних військ зникло світло в 42 населених пунктах. Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

«Загалом за добу енергетики заживили 43 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області», – йдеться у зведенні Міненерго.

Крім того, додали у відомстві, внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлювалися шість населених пунктів.

Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.

Водночас будівництво транспортної розв'язки на місці падіння крана в столиці виконує одеська фірма, яка неодноразово ставала учасницею гучних скандалів. Роботи за понад 1 млрд грн виконує одеська компанія ТОВ «Автомагістраль-південь». Зазначимо, що цю компанію також повʼязують з мером Одеси Геннадієм Трухановим, який має вплив на неї через Олександра Жукова, пов’язаного з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Теги: електроенергія вітер

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