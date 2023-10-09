Наслідки негоди на Київщині: без світла понад 15 тисяч людей
Сильний вітер знеструмив 252 населені пункти у семи областях України
Внаслідок негоди в Україні було знеструмлено сотні населених пунктів у семи регіонах, при цьому більшість відключень світла у домогосподарствах була зафіксована у Київській області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
За даними відомства станом на 9 жовтня, у зв'язку з несприятливими погодними умовами загалом було знеструмлено 252 населені пункти в:
- Донецькій,
- Житомирській,
- Київській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Хмельницькій,
- Чернігівській областях.
«Більшість із них – на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів», – розповіли у міністерстві.
Там додали, у Донецькій області через атаки російських окупаційних військ зникло світло в 42 населених пунктах. Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
«Загалом за добу енергетики заживили 43 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області», – йдеться у зведенні Міненерго.
Крім того, додали у відомстві, внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлювалися шість населених пунктів.
Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.
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