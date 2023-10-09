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Падіння крана в Києві: що відомо про фірму, яка займалася будівництвом транспортної розв'язки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Падіння крана в Києві: що відомо про фірму, яка займалася будівництвом транспортної розв'язки
Компанію, яка ремонтує дорожну ділянку в столиці, повʼязують з мером Одеси Геннадієм Трухановим
фото з відкритих джерел

Підприємство «Автомагістраль-південь» протягом багатьох років є фігурантом як господарських, так і кримінальних проваджень

На будівництві транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі Києва на проїзну частину впав кран. Через це довелося змінити рух громадського транспорту. Проте є цікава деталь: будівництво транспортної розв'язки в столиці виконує одеська фірма, яка неодноразово ставала учасницею гучних скандалів.

Роботи за понад 1 млрд грн виконує одеська компанія ТОВ «Автомагістраль-південь». Зазначимо, що цю компанію також повʼязують з мером Одеси Геннадієм Трухановим, який має вплив на неї через Олександра Жукова, пов’язаного з російським олігархом Романом Абрамовичем. Він же також має вплив і на ТОВ «Ростдорстрой», яке виконує реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу, де нещодавно впали залізо-бетонні конструкції.

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ТОВ «Автомагістраль-Південь» взяла участь у понад 2 тис. торгах на Prozorro за всі роки існування системи. Її власник – Бойко Олександр Леонідович, віцепрезидент Національної асоціації дорожників України. Компанія фігурує у понад 100 судових справах. 

Як раніше писав «Главком», Бойко має хорошу комунікацію з консультантом «Великого будівництва» Юрієм Голиком. Ймовірно, саме тому керівництво ТОВ «Автомагістраль-Південь» було у числі обраних гостей президента, на зустрічі, де обговорювалися питання відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни. Додамо, що за рік ця компанія отримала близько 6 млрд грн на ремонті доріг. Левову частину дорожніх грошей (понад 3,5 млрд грн) «Автомагістраль-Південь» отримала під самий кінець 2022 року. Але апетити цим не обмежилися. Одесити активно підгрібають й інші «недорожні» замовлення. Наприклад, вони виграли підряд з монтажу модульних містечок для внутрішніх переселенців у Гостомелі та Горенці Київської області загальною вартістю 7,7 млн грн. На сайті Київської обласної військової адміністрації зазначено, що модульне житло у Горенці встановлене за сприяння польського уряду. Проте бюджетні проплати здійснила Гостомельська військова адміністрація.

А на Харківщині, наприклад, за роботи з поточного ремонту доріг, які були виконані у 2022 році, Служба відновлення в квітні перерахувала ТОВ «Автомагістраль-Південь» майже 85 млн грн.

Зазначимо, що у 2018 році українські ЗМІ повідомляли, що підприємство «Автомагістраль-південь» протягом багатьох років є фігурантом як господарських, так і кримінальних проваджень, що не заважає їй вигравати смачні тендери і займатися будівництвом і ремонтом доріг по всій Україні. Відтак «Автомагістраль-Південь» і «Ростдорстрой» регулярно розігрують тендери, а одного разу «ростдорстроївська» фірма подала на тендер документи «автомагістралівців» замість своїх, переплутавши файли формально різних компаній.

Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.

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Теги: Київ дороги велике будівництво

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