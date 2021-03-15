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    У реанімації київської лікарні сталася пожежа

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    Під час пожежі ніхто не постраждав - У реанімації київської лікарні сталася пожежа
    Під час пожежі ніхто не постраждав
    Ілюстративне фото

    Горів медичний заклад, в якому перед цим вакцинувався голова Національної служби здоровʼя

    У Київській міській клінічній лікарні №1, що знаходиться у Дарницькому районі столиці за адресою Харківське шосе, 121, сталася пожежа. Про це в понеділок, 15 березня, сайту «Страна» повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що на третьому поверсі триповерхової будівлі лікарні, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та іншого господарчого приладдя на площі 15 кв. м.

    Станом на 15:35 пожежу було ліквідовано, жертв і постраждалих немає.

    Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС в місті Києві, пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але через те, що стан хворих не дозволяв їх евакуйовувати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень. В цей час, разом із хворими, в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медичному працівнику.

    Як стало відомо раніше, 2 березня очільник Національної служби здоров’я Андрій Віленський вакцинувався від коронавірусу у Київській міській клінічній лікарні №1 невикористаною дозою вакцини, яка залишилася після роботи мобільної бригади.

    Теги: пожежа Київ рятувальники Андрій Віленський
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