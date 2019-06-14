Черговий потопельник: з озера в Києві дістали тіло чоловіка



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Чоловік потонув в озері «Урочище Довгий Лан» Фото: ДСНС

Тіло потопельника знаходилося на глибині 6 м

У четвер, 13 червня, о 18:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Закревського, озеро «Урочище Довгий Лан», знаходиться тіло людини.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

«Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 40 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів», - інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули понад 100 людей.

Днями на річці Тетерів поблизу села Блідча Іванківського району Київщини потонула мати і її п’ятирічний син. Водолази дві доби шукали їхні тіла.