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    Чергового «героя парковки» пасажири трамвая носили на руках

    У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв
    В столиці пасажири трамваю та прості перехожі перенесли автомобіль, який заблокував рух трамвайного маршруту №18. Власник автомобіля Honda залишив свою машину поруч з рейками, через що зупинилися трамваї та інший транспорт. Обурені городяни били авто по колесах, проте сигналізація не спрацювала. Нагадаємо, раніше «Главком»
    • Сьогодні, 15:45
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    У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв

    В столиці пасажири трамваю та прості перехожі перенесли автомобіль, який заблокував рух трамвайного маршруту №18.

    Власник автомобіля Honda залишив свою машину поруч з рейками, через що зупинилися трамваї та інший транспорт.

    Обурені городяни били авто по колесах, проте сигналізація не спрацювала.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на столичних Позняках «героя парковки» заблокували сміттєвими баками.
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