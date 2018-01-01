Чергового «героя парковки» пасажири трамвая носили на руках

У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв

В столиці пасажири трамваю та прості перехожі перенесли автомобіль, який заблокував рух трамвайного маршруту №18. Власник автомобіля Honda залишив свою машину поруч з рейками, через що зупинилися трамваї та інший транспорт. Обурені городяни били авто по колесах, проте сигналізація не спрацювала. Нагадаємо, раніше «Главком»