Чергового «героя парковки» пасажири трамвая носили на руках
- Сьогодні, 15:45
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У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв
В столиці пасажири трамваю та прості перехожі перенесли автомобіль, який заблокував рух трамвайного маршруту №18.
Власник автомобіля Honda залишив свою машину поруч з рейками, через що зупинилися трамваї та інший транспорт.
Обурені городяни били авто по колесах, проте сигналізація не спрацювала.Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на столичних Позняках «героя парковки» заблокували сміттєвими баками.