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    У Києві «героя парковки» заблокували сміттєвими баками (фото)

    Нова історія про чергового «героя парковки»
    На лівому березі Києва вкотре громадяни висловили своє незадоволення щодо непорядного автомобіліста. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Ранок починається не з кави. Київ. Осокорки. Чавдар. Черговий порушник», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, у Києві на проспекті
    • Сьогодні, 08:59
    • Розсилка

    Нова історія про чергового «героя парковки»

    На лівому березі Києва вкотре громадяни висловили своє незадоволення щодо непорядного автомобіліста.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Ранок починається не з кави. Київ. Осокорки. Чавдар. Черговий порушник», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві «героя парковки» заблокували сміттєвими баками (фото)
    У Києві «героя парковки» заблокували сміттєвими баками (фото)
    У Києві «героя парковки» заблокували сміттєвими баками (фото)

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали.

    Київ
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