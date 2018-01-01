У Києві «героя парковки» заблокували сміттєвими баками (фото)
- Сьогодні, 08:59
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Нова історія про чергового «героя парковки»
На лівому березі Києва вкотре громадяни висловили своє незадоволення щодо непорядного автомобіліста.
Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«Ранок починається не з кави. Київ. Осокорки. Чавдар. Черговий порушник», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали.