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Червінський повідомив про вбивство у Києві полковника СБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Червінський повідомив про вбивство у Києві полковника СБУ
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби
фото: місцеві пабліки

За інформацією Червінського, вбивство сталося сьогодні о 8 годині ранку

Сьогодні вранці в Києві від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Воронич Іван Іванович. Цю трагічну новину повідомив ексрозвідник Роман Червінський, назвавши загибель Воронича особистою втратою та втратою для багатьох патріотичних співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Червінського

Деталі вбивства

За інформацією Червінського, вбивство сталося сьогодні о 8 годині ранку, коли Воронич виходив зі свого помешкання. Ворожий диверсант здійснив п'ять пострілів впритул, внаслідок чого полковник отримав смертельні поранення.

Червінський назвав Івана Воронича гідним офіцером та людиною, яка боролася з ворогом з 2014 року. Роман Червінський підкреслив, що полковник Воронич був одним із тих, хто«започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для російськиї окупантів».

Допис Романа Червінського
Допис Романа Червінського
скриншот допису

Як повідомили Liga.net у пресслужбі СБУ відомства, у Голосіївському районі Києва було вбито співробітника Служби безпеки України. Повідомляється, що за фактом убивства правоохоронця відкрито кримінальне провадження. СБУ та Національна поліція вживають комплексні заходи, аби з'ясувати всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності, зазначили у спецслужбі.

Розслідування відбувається за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці поліцейські встановлюють обставини стрілянини, внаслідок якої загинув чоловік. Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються. 

«Главком» писав, що суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу в 9 млн грн. Згодом стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського.

Раніше повідомлялося, що розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із чотирма потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Загалом у справі проходило 17 потерпілих. Саме таку кількість осіб прокуратура викликала для свідчень на попередніх слуханнях.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Читайте також: Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського 
Теги: СБУ вбивство стрілянина Київ

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