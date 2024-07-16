Головна Країна Політика
search button user button menu button

Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією внесе заставу за ексрозвідника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією внесе заставу за ексрозвідника
Нардепка Геращенко назвала справу Червінського «політично вмотивованою»
фото з відкритих джерел

Суд у справі Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу в 9 млн грн

П'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» внесе заставу за ексрозвідника Романа Червінського. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

«Фракція долучається до застави, ми всі були готові взяти Романа на поруки», – написала народна обраниця.

Зокрема, Геращенко назвала справу Червінського «політично вмотивованою».

«Тішимося, що вже сьогодні він буде з родиною і боремося далі – за справедливість!» – заявила вона.

Нагадаємо, суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу в 9 млн грн.

Раніше повідомлялося, що розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із чотирма потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Загалом у справі проходило 17 потерпілих. Саме таку кількість осіб прокуратура викликала для свідчень на попередніх слуханнях.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Читайте також: Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського 
Теги: суд депутат Європейська солідарність Петро Порошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники компанії Pfizer вважають судовий позов необґрунтованим
Канзас судитиметься з Pfizer через брехню про вакцину від Covid-19
19 червня, 13:25
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
23 червня, 13:37
Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
25 червня, 23:24
Факт дрібного хуліганства щодо майна обленерго зафксовано у селі Немичинці Хмельницького району
Українець фекаліями облив автівку обленерго й отримав смішне покарання
26 червня, 11:08
Не так давно Порошенко зізнався, що його давнє захоплення - це катання на байку
Порошенко на квадроциклі увірвався у ТікТок. Реакція соцмереж (відео)
4 липня, 12:57
Проти Гордона в Росії порушено кримінальну справу за кількома статтями
Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії
1 липня, 15:59
Візит Орбана до Києва та вирок гауляйтеру Пасічнику. Головне за 2 липня
Візит Орбана до Києва та вирок гауляйтеру Пасічнику. Головне за 2 липня
2 липня, 21:00
Тільки Мішель Обама перевершує Трампа як альтернативу Байдену на виборах у 2024 році
Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
3 липня, 10:35
Нардеп Микола Тищенко (другий ліворуч) під час судового засідання
Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом
3 липня, 12:59

Політика

Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт
Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт
Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією внесе заставу за ексрозвідника
Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією внесе заставу за ексрозвідника
Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
ISW порівняв українські та російські вимоги мирного плану
ISW порівняв українські та російські вимоги мирного плану
Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключено з партії «Слуга народу»
Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключено з партії «Слуга народу»
Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
24K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6084
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4636
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
3874
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua