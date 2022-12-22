Ситуація зі світлом у столиці: коли почнуть діяти графіки відключення

Ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему

У Києві тривають аварійні відключення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати», – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему.

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«Потрібен час» – констатував Попко.

Як повідомлялося, станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

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