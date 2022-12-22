Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ситуація зі світлом у столиці: коли почнуть діяти графіки відключення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація зі світлом у столиці: коли почнуть діяти графіки відключення
Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається складною
фото: glavcom.ua

Ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему

У Києві тривають аварійні відключення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати», – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему.

«Потрібен час» – констатував Попко.

Як повідомлялося, станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

Читайте також: Хай буде світло! Скільки коштує зробити свою квартиру автономною

Теги: Київ енергетика електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням
Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням
20 грудня, 09:07
Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро
Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро
20 грудня, 10:46
Зараз із обладнанням працюють енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо
Який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян (відео)
17 грудня, 14:43

Новини

Чи діятиме комендантська година в Києві на Новий рік: роз’яснення влади
Чи діятиме комендантська година в Києві на Новий рік: роз’яснення влади
Ситуація зі світлом у столиці: коли почнуть діяти графіки відключення
Ситуація зі світлом у столиці: коли почнуть діяти графіки відключення
У Києві найгірша ситуація зі світлом в Україні: в чому проблема
У Києві найгірша ситуація зі світлом в Україні: в чому проблема
З'явилися деталі про вибух у житловому будинку столиці (фото)
З'явилися деталі про вибух у житловому будинку столиці (фото)
У Києві вчителька провела урок просто неба і стала героїнею соцмереж
У Києві вчителька провела урок просто неба і стала героїнею соцмереж
Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам
Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
79K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
75K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
37K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
36K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
24K
Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту