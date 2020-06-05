Чи дозволить Київ працювати ресторанам: Кличко розповів про ситуацію в місті (відео)
Мер Києва поінформував про стан справ у столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки дітей захворіли на Covid-19 в Києві;
- директор якої зі столичних шкіл інфікований на коронавірус;
- чи дозволить Київ працювати кафе та ресторанам;
- про роботу метро та громадського наземного транспорту;
- про поминальні дні;
- про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.
5 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину.