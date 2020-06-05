Чи дозволить Київ працювати ресторанам: Кличко розповів про ситуацію в місті (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Мер Києва поінформував про стан справ у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки дітей захворіли на Covid-19 в Києві;

директор якої зі столичних шкіл інфікований на коронавірус;

чи дозволить Київ працювати кафе та ресторанам;

про роботу метро та громадського наземного транспорту;

про поминальні дні;

про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.

5 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину.