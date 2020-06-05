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    Чи дозволить Київ працювати ресторанам: Кличко розповів про ситуацію в місті (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Чи дозволить Київ працювати ресторанам: Кличко розповів про ситуацію в місті (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер Києва поінформував про стан справ у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки дітей захворіли на Covid-19 в Києві;
    • директор якої зі столичних шкіл інфікований на коронавірус;
    • чи дозволить Київ працювати кафе та ресторанам;
    • про роботу метро та громадського наземного транспорту;
    • про поминальні дні;
    • про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

    5 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину. 

    Віталій Кличко Київ мер ресторан епідемія карантин коронавірус
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