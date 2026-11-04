В окупованому Донецьку під ударом опинився оператор «Фенікс»

Пожежа на об'єкті телекомунікаційної інфраструктури окупантів у Донецьку

Внаслідок атаки на телекомунікаційну інфраструктуру окупантів виникла пожежа

В окупованому Донецьку атаковано об'єкти телекомунікаційної інфраструктури російських загарбників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під ударом опинилися потужності місцевого підконтрольного окупантам оператора зв’язку «Фенікс», який функціонує на базі обладнання, незаконно захопленого у компанії «Київстар» після окупації міста.

За даними Exilenova+, зафіксовано щонайменше три влучання по об'єктах зв'язку. Унаслідок завданих ударів у місті розпочалися суттєві перебої з мобільним зв'язком та сервісами оператора.

Як відомо, вночі 29 жовтня у тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі повідомили про повторний удар по інфраструктурі зв'язку незаконного місцевого оператора «Лугаком».

У зв'язку з атакою у Луганську спостерігаються суттєві перебої в роботі мережі Інтернет. Перший масштабний удар на цей об'єкт відбувся в ніч на 21 жовтня, коли дрони уразили будівлю колишнього «Укртелекому», де розміщуються потужності окупаційного оператора та центр телекомунікаційних послуг.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку безпілотників.

Декілька годин підряд окупований Донецьк та інші міста так званої ДНР атакували безпілотники. Жителі міста повідомили про блимання світла на фоні атаки БпЛА.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі.

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області.

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.