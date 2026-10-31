Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях
Повітряну тривогу оголосили у кількох областях України
фото ілюстративне

Флеш: ворог скористався хмарністю й запустив десятки бензинових шахедів

Від вечора російські окупанти масовано запускають безпілотники по різних регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Пожежа та проблеми зі світлом у Києві

У Києві після падіння дрона загорілася парковка біля ринку в Деснянському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вогонь охопив територію біля центрального входу, але рятувальники швидко його приборкали.

За повідомленнями моніторингових каналів, у столиці чутно роботу протиповітряної оборони. Крім того, у деяких районах Києва зникло електропостачання.

Що відомо про атаку на країну

Ударні дрони зафіксовано в різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині та Житомирщині.

Ворог запустив бензинові шахеди

Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснив: над Україною суцільна хмарність, тому окупанти випустили десятки звичайних бензинових шахедів. Вони сподіваються, що екіпажам перехоплювачів буде складно виявити ці цілі.

Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях фото 1
фото: Флеш / Telegram

Інформація оновлюється

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1711-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

Теги: Повітряні сили ЗСУ Сергій Бескрестнов рятувальники укриття місцева влада Віталій Кличко окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голосування за кандидатів у депутати держдуми РФ, окупований Донецьк, 2026 рік
На окупованих територіях за два роки «зник» мільйон виборців
5 жовтня, 16:30
Україна та Франція раніше домовилися про придбання перших 16 винищувачів Rafale разом з озброєнням
Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках
5 жовтня, 17:39
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ
Масований удар по Україні: чим атакувала Росія та скільки цілей збито
7 жовтня, 09:35
Сьогодні, 1 жовтня, на 10:00 відбувається продовження позачергового засідання Київради, яке розпочалося 3 вересня
Підтримка ЗСУ, виплати пораненим та доплати медикам: Кличко анонсував важливі рішення Київради
1 жовтня, 13:19
Ігор Чуб працював 12 років на АЗС «Укрнафті», де обіймав посаду помічника бурильника у підрозділі «КРС-Сервіс»
Російський удар по Прилуках забрав життя працівника «Укрнафти»
8 жовтня, 10:20
Російський дрон спричинив пожежі в Івано-Франківську
Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий
9 жовтня, 07:51
Єфим Старцев воював проти України
ЗСУ ліквідували на фронті відомого актора російських серіалів
23 жовтня, 15:48
Уламки збитого дрона впали на Львівщині
Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки
19 жовтня, 09:30
Собака лежав разом із безхатченком на ліжку в укритті, а під час наближення патрульного раптово кинувся на нього
У Києві патрульні відкрили вогонь по собаці, який напав на інспектора (відео)
28 жовтня, 13:43

Події в Україні

Повітряна тривога у Києві тривала майже п'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже п'ять годин
Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях
Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях
Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків
Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків
Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок
Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок
245 боїв за добу: лінія фронту станом на 31 жовтня 2026
245 боїв за добу: лінія фронту станом на 31 жовтня 2026
Скандального львівського активіста Остапа Стахіва затримала група оповіщення ТЦК
Скандального львівського активіста Остапа Стахіва затримала група оповіщення ТЦК

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
137K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua