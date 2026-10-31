Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях

Флеш: ворог скористався хмарністю й запустив десятки бензинових шахедів

Від вечора російські окупанти масовано запускають безпілотники по різних регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Пожежа та проблеми зі світлом у Києві

У Києві після падіння дрона загорілася парковка біля ринку в Деснянському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вогонь охопив територію біля центрального входу, але рятувальники швидко його приборкали.

За повідомленнями моніторингових каналів, у столиці чутно роботу протиповітряної оборони. Крім того, у деяких районах Києва зникло електропостачання.

Що відомо про атаку на країну

Ударні дрони зафіксовано в різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині та Житомирщині.

Ворог запустив бензинові шахеди

Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснив: над Україною суцільна хмарність, тому окупанти випустили десятки звичайних бензинових шахедів. Вони сподіваються, що екіпажам перехоплювачів буде складно виявити ці цілі.

фото: Флеш / Telegram

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Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1711-й день повномасштабної війни Росії проти України.