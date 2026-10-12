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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві лунають вибухи, працює ППО
Збиття ворожих дронів, архівне фото
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 10:27

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У середмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

«У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав Кличко об 11:32.

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 10:27. Це вже третя повітряна загроза для мешканців столиці від початку доби.

Міська влада та правоохоронці закликають киян та гостей міста залишатися в укриттях до оголошення про відбій тривоги й суворо дотримуватися правил інформаційної тиші – не фіксувати та не поширювати в мережі відео роботи систем ППО.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

 

Теги: Київ системи ППО обстріл

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