У Києві лунають вибухи, працює ППО

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 10:27

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У середмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

«У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав Кличко об 11:32.

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 10:27. Це вже третя повітряна загроза для мешканців столиці від початку доби.

Міська влада та правоохоронці закликають киян та гостей міста залишатися в укриттях до оголошення про відбій тривоги й суворо дотримуватися правил інформаційної тиші – не фіксувати та не поширювати в мережі відео роботи систем ППО.

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