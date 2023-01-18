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Чому гелікоптер МВС упав біля дитсадка? Місцеві висунули версію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому гелікоптер МВС упав біля дитсадка? Місцеві висунули версію
Уранці 18 січня поблизу дитсадка у Броварах упав вертоліт: є загиблі та поранені
фото: Главком

Очевидці переконані: якби пілот не зробив маневр – жертв могло би бути в рази більше

Гвинтокрил із керівництвом МВС упав поблизу дитсадка у Броварах на Київщині. Мешканці міста поділилися у коментарі «Главкому» своєю версією щодо авіакатастрофи.

Опитані містяни вважають, що пілоти намагалися скерувати гелікоптер на стадіон, розташований за дитсадком і школою. Там мала відбутися аварійна посадка, проте до неї вертоліт не «дотягнув». Навколо дитячих установ розташовані багатоповерхівки – тож, аби запобігти жертвам, пілоти намагалися пролетіти далі.

«Ми спершу чули гул – дуже голосно, чутно, що щось не в нормі. І тоді ж він тут упав. Мій син першим вибіг з квартири, я слідом – думали, допоможемо. Але тоді приїхали ДСНС. Сказали, що будуть самі. Почали відразу гасити пожежу, протягли тут шланг. Але тоді вже не чутно було, щоб хтось чи кричав зсередини, чи ще щось – усі, мабуть, уже були тут. Чи вийшли, чи їх витягли…

Там трохи далі, за садочком, є великий стадіон, де діти змагаються, коли погода хороша. То, мабуть, туди летіли – бо тут немає іншого місця, де можна приземлитися. Хіба що посеред дороги, бо і в дворі не сядеш – скрізь дерева», – розповіла Тетяна Мамонова, мешканка однієї з багатоповерхівок.

19 фото
На весь екран
Будівля дитячого садка зазнала значних руйнувань
фото: Главком

Правоохоронці вже почали розслідувати причини падіння гелікоптера. Зокрема, Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження через падіння гелікоптера у Броварах Київської області і про те, що наразі розглядається декілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Для розслідування падіння гвинтокрила на Київщині буде створена спеціальна комісія – що відомо про причини авіакатастрофи.

Зазначимо, у Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух, унаслідок чого сталось займання.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Зауважимо, у катастрофі загинуло керівництво МВС.

Крім того, МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список).

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Читайте також: Трагедія у Броварах. Загинув Монастирський, десятки жертв (оновлено)

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