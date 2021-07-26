У Києві п’яний чоловік викрав КамАЗ і вилазив до патрульних через розбите вікно (фото)

Хильнувши зайвого, чоловік вирішив покататись на чужому КамАЗі

25 липня під час патрулювання у Шевченківському районі інспектори зупинили вантажівку КамАЗ за порушення правил дорожнього руху. При цьому кермувальник почав вилазити до них через розбите вікно дверцят. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Із перших хвилин спілкування інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у чоловіка. Від освідування він відмовився. Крім того, поліцейські з'ясували, що жодних документів у громадянина немає, а автомобіль він, ймовірно, викрав.

Патрульним чоловік пояснив, що просто випив велику кількість алкоголю, побачив КамАЗ, розбив вікно та заліз до вантажівки. Після цього знайшов у салоні викрутку, якою завів автомобіль та поїхав.

Патрульні склали на затриманого протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

На місце події інспектори викликали слідчих Шевченківського управління поліції та власника транспортного засобу, який на той момент ще не знав про зникнення його автомобіля.